USA und Iran vereinbaren Fortsetzung von Atomgesprächen

Der Iran und die USA haben sich bei ihrer zweiten Gesprächsrunde über das Atomprogramm der Islamischen Republik auf eine weitere Verhandlungsrunde verständigt. Diese werde kommenden Samstag in Oman stattfinden, berichtete das iranische Fernsehen am Samstag. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi beschrieb in dem Sender die Gespäche als konstruktiv und in die Zukunft gerichtet.

In Rom hatten Araghchi und der US-Sondergesandte Steve Witkoff vom Oman vermittelte indirekte Gespräche geführt. Das geistliche und politische Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, hatte im Vorfeld der Beratungen erklärt, er sei weder übermäßig optimistisch noch pessimistisch. Araghchi beriet am Freitag in Moskau mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow und erklärte, er halte eine Einigung mit den USA über das iranische Atomprogramm für möglich.

Der Westen wirft dem Iran seit Jahren vor, heimlich nach Atomwaffen zu streben. Der Iran weist dies zurück und hat wiederholt erklärt, sein Atomprogramm diene nur der zivilen Nutzung. Bei den indirekten Verhandlungen in der vergangenen Woche im Oman hatte der Iran den USA mitgeteilt, dass er bereit sei, einige Beschränkungen für seine Urananreicherung zu akzeptieren. Gleichzeitig fordert die Führung in Teheran von den USA Garantien, dass ein mögliches neues Atomabkommen nicht später wieder gekündigt werden kann.

Bereits 2015 hatten der Iran, die USA, Russland, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland ein Abkommen abgeschlossen, das im Gegenzug für Zugeständnisse beim Atomprogramm die Lockerung internationaler Sanktionen vorsah. Allerdings war US-Präsident Donald Trump 2018 in seiner ersten Amtszeit aus diesem Vertrag ausgestiegen und hatte Sanktionen gegen die Islamische Republik wieder in Kraft gesetzt. Der Iran hielt sich daraufhin nicht mehr an die Abmachung und hat seit 2019 die 2015 festgelegten Grenzen seiner Urananreicherung überschritten. Die Produktion geht weit über das hinaus, was der Westen für ein ziviles Energieprogramm als notwendig ansieht.