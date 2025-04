Streit beim Après-Ski in Sölden ausgeartet: 28-Jähriger schlug Urlaubern mit Bierkrug auf den Kopf

Wieder kam es beim Après-Ski zu einer Streiterei mit Verletzten – dieses Mal in Sölden. Laut Polizei soll ein 28-jähriger Deutscher am Freitagabend vor einer Schirmbar mehrmals auf die Köpfe von vier Belgiern eingeschlagen haben.

Die Urlauber – zwischen 21 und 29 Jahren alt – erlitten dadurch Platzwunden und wurden nach der Erstversorgung durch die Rettung in einer Ordination in Sölden ärztlich versorgt. Nach Abschluss der Ermittlungen wegen Körperverletzung ergeht ein Bericht an die zuständigen Behörden. (TT.com)