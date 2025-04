Doppelt so schnell unterwegs: Raser in Kössen ist Führerschein und Auto los

Gleich zwei Raser mussten am Freitag im Unterland ihren Führerschein abgeben – einer ist auch sein Auto los.

Kössen, Kirchbichl – Zwei massive Geschwindigkeitsübertretungen hat die Polizei am Freitagabend im Bezirk Kufstein registriert. Kurz vor 20.30 Uhr wurde ein 29-jähriger Autolenker mit 154 km/h auf der Erpfendorfer Straße (L39) in Kössen geblitzt. Erlaubt waren in diesem Bereich allerdings nur 80 km/h. Der Rumäne musste seinen Führerschein und sein Auto abgeben – zumindest vorläufig.