Großes Interesse an Garteln und Selbstversorgung: Gartenmarkt und Lehrgang am Wilden Kaiser

„Regionale Kreisläufe stärken“ lautet vielerorts das Motto der Stunde. In Scheffau findet am 26. April ein Gartenmarkt statt, bei dem man sich nicht nur mit hochwertigen Jungpflanzen versorgen, sondern sich auch weiterbilden kann.

Scheffau a.W.K. – „Wachsen lassen“ will man am Wilden Kaiser nicht nur hochwertige Pflanzen, sondern im übertragenen Sinne den gesamten Themenkomplex Garteln, Selbstversorgung und Gemüseanbau. „Wir sehen, dass es daran ein großes Interesse gibt“, erklärt Caro Felder von KLAR! (Klimawandel-Anpassungsmodellregion) Wilder Kaiser. Mit „wir“ meint sie in dem Fall nicht nur ihre Organisation, sondern auch die Gemeinde Scheffau sowie „Kultur Scheffau“, die zusammen am 26. April bereits zum zweiten Mal einen Gartenmarkt veranstalten.

Caro Felder betreut die Agenden von KLAR! (Klimawandel-Anpassungsmodellregion) am Wilden Kaiser (Ellmau, Scheffau, Going und Söll). Der Gartenmarkt in Scheffau ist eines von vielen Projekten.

Dabei ist der Markt Teil von etwas Größerem, wie Caro Felder erklärt: „Wir möchten die regionale und eigene Gemüseversorgung mit qualitativ hochwertigen Pflanzen fördern, also im großen Sinne regionale Kreisläufe stärken.“ Dazu trägt übrigens nicht nur der Gartenmarkt am kommenden Samstag bei, im März ist darüber hinaus ein regionaler Lehrgang für 16 TeilnehmerInnen gestartet, bei dem Maria Schmidt vom Naturschutzhof „Artenreich“ in Going bis September ihr Wissen an die TeilnehmerInnen weiter gibt. Das passt ins Konzept: „Wichtig ist für uns auch das Gemeinschaftliche in der Region und die Vereine und lokalen ProduzentInnen zusammenzubringen“, erklärt Felder.