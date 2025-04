Suchaktion im Paznaun: Urlauber wollte angetrunken im steilen Gelände „die Natur genießen“

Kappl – Eine Suchaktion nach einem 53-jährigen Urlauber in Kappl ist am Karfreitag glimpflich ausgegangen. Ein Vermieter meldete um 20 Uhr bei der Polizei, dass der Gast im alpinen Gelände in Richtung „Mittagskopf“ unterwegs sei und er sich Sorgen mache, da der Mann zuvor einige alkoholische Getränke konsumiert habe. Die Route sei zudem sehr abgelegen und steil, man könne dort leicht abstürzen. Zuvor hatte er dem Deutschen dringend davon abgeraten, doch der 53-Jährige ließ sich nicht von seinem Plan abbringen.