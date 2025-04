71-Jähriger bei Forstarbeiten in Brandenberg verletzt: Sohn setzte Rettungskette in Gang

Bei einem Forstunfall in Brandenberg am Samstagvormittag wurde ein 71-jähriger Einheimischer verletzt. Der Pensionist war mit seinem Sohn (41) mit Holzarbeiten auf seiner Alm beschäftigt.

„Beim Fällen eines Baumes fiel dieser vermutlich nicht in die vorgesehene Richtung und traf den 71-Jährigen beim Aufprall auf den Boden mit den Ästen im Bauchbereich“, berichtet die Polizei. Der Sohn hörte die Hilferufe seines Vaters und setzte die Rettungskette in Gang. Der Verunfallte wurde schließlich mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Schwaz geflogen. (TT.com)