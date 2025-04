Lexus-Crossover mit Schmalz und Samtpfoten

So gleitet der 450e lautlos oder gibt bei Bedarf den Sprinter: Von 0 auf 100 km/h in 5,3 Sekunden. Umgekehrt kann man über Rekuperieren aktiv Geschwindigkeit in Energie umwandeln. Typisch Lexus/Toyota geriet der Antrieb aber eher konventionell. So wird mit maximal elf und 150 kWh Strom gezapft. Die gerade 71,4 kWh fassende Batterie ist dann über Schnellladen zwar schon in einer guten halben Stunde wieder gefüllt, will aber doch recht oft aufgeladen werden. Im Sommer sollten sich so 400 Kilometer feines Gleiten ausgehen, im Winter ist für den potenten Allradler aber schon ab gut 250 Kilomtern Schluss. Zurückhaltung übt Lexus beim RZ aber auch beim Preis: Ab 68.390 Euro summt man davon.