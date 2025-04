Kult-Event am Arlberg: Aus dem „Weißen Rausch“ wurde ein rauschendes Ski-Fest

Das legendäre Kult-Rennen „Der Weisse Rausch“ lockte heuer insgesamt 555 Teilnehmer in St. Anton am Arlberg zum Massenstart auf die Piste.

St, Anton am Arlberg ‒ Ein rauschendes Fest zum Ausklang der Ski-Saison war am Samstag bei frühsommerlichen Temperaturen die 26. Auflage des „Weißen Rausch“ in St. Anton am Arlberg. 555 Skifahrer, Snowboarder und Telemarker machten sich auf den Weg, um die Piste nach dem offiziellen Seilbahn-Ende in Angriff zu nehmen. Angeführt vom Tiroler Dominik Schranz und dem Vorarlberger Dieter Bischof entwickelte sich ein packendes Duell. Mit letztem Einsatz sicherte sich Bischof das Triple. Dritter wurde der junge Lokalmatador Tobias Kerber aus Pettneu am Arlberg.