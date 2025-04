Von Samstag bis Sonntag: Putin kündigte „Oster-Waffenruhe“ im Ukraine-Krieg an

Moskau – Russlands Präsident Wladimir Putin hat anlässlich des Osterfestes eine Waffenruhe für die russischen Truppen im Ukraine-Konflikt angekündigt. Die „Oster-Waffenruhe“ gelte ab Samstag 17 Uhr MESZ und solle bis Sonntag 23 Uhr MESZ dauern, sagte Putin bei einem vom Fernsehen übertragenen Treffen mit Generalstabschef Waleri Gerassimow. Putin begründete den Schritt mit „humanitären Gründen“ und rief die Ukraine auf, in diesem Zeitraum ebenfalls die Waffen niederzulegen.

Gerassimow äußerte sich zur Lage in der russischen Grenzregion Kursk, in der die Ukraine im vergangenen August eine Offensive begonnen hatte. Mittlerweile seien mehr als 99 Prozent des Territoriums zurückerobert worden, sagte der russische Generalstabschef. Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium erklärt, das vorletzte noch unter ukrainischer Kontrolle stehende Dorf in der Region zurückerobert zu haben. (APA/AFP/Reuters)