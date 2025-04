Laimer-Tor bei klarem FC-Bayern-Sieg in Heidenheim

Nach dem Aus in der Champions League kehrte der FC Bayern München mit österreichischer Unterstützung auf die Siegerstraße zurück.

Heidenheim ‒ Bayern München hat am Samstag einen weiteren Schritt in Richtung deutscher Meistertitel gemacht. In der 30. Runde der Fußball-Bundesliga feierten die Münchner einen 4:0-Sieg beim FC Heidenheim und liegen neun Punkte vor dem Titelverteidiger Bayer Leverkusen, der erst am Sonntag spielt. ÖFB-Ass Konrad Laimer erzielte in der 19. Minute sein zweites Liga-Saisontor für die Bayern. Im Kampf um die Europacup-Plätze schafften Freiburg und Werder Bremen Siege.

Drei Tage nach dem Champions-League-Aus im Viertelfinale bei Inter Mailand ließen die Bayern beim Tabellen-16. Heidenheim absolut nichts anbrennen. Goalgetter Harry Kane war in der 12. Minute mit dem 1:0 zur Stelle, sieben Minuten später traf der Laimer. Nach einem mustergültigen Pass von Serge Gnabry genau in seinen Lauf schloss der 27-Jährige sicher ins rechte Eck ab. Kingsley Coman (36.) sorgte vor der Pause für die Vorentscheidung.

In der zweiten Hälfte stand Laimer nicht mehr auf dem Feld. Seinen Platz rechts in der Viererkette übernahm der Franzose Sacha Boey, der bisher erst wenige Minuten für die Bayern gespielt hat. Joshua Kimmich (56.) rundete mit seinem Treffer in der 56. Minute den 22. Saisonsieg ab.

RB Leipzig und Mainz jeweils mit Remis

RB Leipzig kam - mit Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald - gegen Holstein Kiel nicht über ein 1:1 hinaus und verlor zudem Torhüter Peter Gulasci durch einen heftigen Zusammenstoß. Im Ringen um die direkte Champions-League-Qualifikation war das ein Dämpfer, wobei auch Mainz 05 ausließ und gegen den VfL Wolfsburg von Trainer Ralph Hasenhüttl spät den 2:2-Ausgleich kassierte. Die "Wölfe", für die Patrick Wimmer bis zur 63. Minute im Einsatz war, verhinderten so gerade noch die fünfte Niederlage in Folge. Bei Mainz stand Nikolas Veratschnig bis zur 89. Minute seinen Mann, Phillipp Mwene fehlte verletzt.

Für den zweiten österreichischen Bundesliga-Trainer, der - glaubt man diversen Medienberichten - wie Hasenhüttl angezählt ist, gab es kein Erfolgserlebnis. Die TSG Hoffenheim von Ex-Sturm-Coach Christian Ilzer musste sich Freiburg 2:3 geschlagen geben. Philipp Lienhart spielte für den SC in der Innenverteidigung durch, Michael Gregoritsch blieb auf der Ersatzbank. Freiburg rangiert nur einen Punkt hinter Leipzig auf dem fünften Platz, Mainz ist Sechster.