Anspruchsvolle Bergung: Sieben Wanderer gerieten am Großvenediger in Bergnot

Freitagfrüh begaben sich zwei Gruppen auf eine Schneeschuhwanderung mit dem Ziel, den Großvenediger zu besteigen. Eine Wetterverschlechterung führte dazu, dass diese in Bergnot gerieten. Erst am Samstagnachmittag konnten die Wanderer sicher ins Tal gebracht werden.

Matrei in Osttirol – Zu einer anspruchsvollen Rettungsaktion im Bereich des Großvenedigers, bei der insgesamt sieben Personen gerettet werden mussten, kam es am Wochenende. Was war passiert? Wie die Polizei in einer Aussendung Sonntagfrüh mitteilt, machten sich am Freitagmorgen zwei Gruppen von Schneeschuhwanderern unabhängig voneinander auf den Weg vom Matreier Tauernhaus in Richtung Innergschlöß.