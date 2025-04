So verbringen die Tirolerinnen und Tiroler das Osterfest

Nestl machen, Eiersuche, Besuch in der Kirche, Brunch, Familientreffen, Gotlpack: Es gibt viel zu tun. Die Tiroler Tageszeitung wünscht allen Leserinnen und Lesern dabei viel Spaß und Frohe Ostern!

Und? War der Osterhase schon da? Alle Nester schon gefunden? Die Osterfeiertage sind voll mit Traditionen. Vom Nestl machen, der Eiersuche, dem Besuch in der Kirche bis zum obligatorischen Brunch mit der Familie ist da alles dabei.

Wir haben uns am Ostermarkt in Innsbruck umgehört, wie die Menschen im Land denn das Fest so begehen: