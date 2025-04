Skandal-Royal Prinz Andrew nimmt am Ostergottesdienst mit königlicher Familie teil

London - Nach Monaten hat sich der von seinen royalen Aufgaben entbundene Prinz Andrew wieder öffentlich mit der königlichen Familie gezeigt. Der 65-Jährige nahm am Sonntag gemeinsam mit seinem Bruder, König Charles III. (76), und Königin Camilla (77) am traditionellen Ostergottesdienst auf Schloss Windsor teil.

Ende vergangenen Jahres war Andrew wegen eines Vertrauten in die Schlagzeilen geraten, der verdächtigt wird, für die Kommunistische Partei in China tätig zu sein. Andrews Teilnahme am traditionellen Weihnachtsfest der Royals auf dem königlichen Landsitz Sandringham wurde daraufhin abgesagt.