Debakel für Rapid Wien beim WAC, Sturm Graz mit Sieg weiter voran

Nach dem bitteren Europacup-Aus musste Rapid Wien in der Bundesliga eine 1:5-Klatsche einstecken. Sturm Graz führt nach dem 2:0 gegen BW Linz weiter.

Wolfsberg, Graz ‒ Drei Tage nach dem 120-Minuten-Drama im Conference-Viertelfinale mit bitterem Ende hat Rapid auch in der Fußball-Bundesliga eine Niederlage kassiert. Beim Wolfsberger AC unterlagen die Wiener am Ostersonntag mit 1:5 (1:1), Dejan Zukic erzielte dabei zwei Treffer. Erneut musste Rapid lange mit einem Mann weniger spielen, da Niklas Hedl ausgeschlossen wurde. Der WAC ließ den Vorsprung auf die fünftplatzierten Rapidler in der Tabelle auf sechs Punkte anwachsen.

Zukic brachte den WAC in der 10. Minute in Führung, Dion Beljo (24.) glich per Elfmeter nach einem Handspiel im WAC-Strafraum aus. Nur wenig später flog Hedl in der 27. Minute mit Rot vom Platz. Der Torhüter hatte sich zu einer Notbremse verleiten lassen. Mit einem Mann mehr ließen die Kärntner in der zweiten Hälfte nichts mehr anbrennen. Zukic gelang sein zweites Tor in der 62. Minute mit einem Weitschuss, die kurz darauf eingewechselten Emmanuel Agyemang (73.) und Erik Kojzek (89., 93.) sorgten für einen noch höheren Sieg.

Sturm Graz schlägt BW Linz

Sturm Graz hat die Verfolger im Titelrennen der Fußball-Bundesliga auf Distanz gehalten. Der Meister gewann am Ostersonntag das Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz 2:0 (1:0) und geht zumindest mit drei Punkten Vorsprung in die beiden Duelle mit der Wiener Austria. Tomi Horvat mit einem Handelfmeter (26.) und William Böving (71.) schossen die Grazer zum hochverdienten Sieg.

Sturm gewann auch das vierte Saisonduell mit den Blau-Weißen und ist weiter seit 22. September in neun Liga-Heimspielen ungeschlagen (sieben Siege, zwei Remis).

Salzburg bleibt dran