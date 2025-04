Brand in Innsbrucker Müllraum: Papiercontainer stand in Flammen und brannte fast vollständig ab

Innsbruck – Am Sonntagnachmittag kam es in Innsbruck, im Stadtteil Pradl, zu einem Brand in einem Müllraum. Gegen 15.40 Uhr war ein Altpapiercontainer in Flammen geraten und brannte nahezu vollständig ab. Glücklicherweise konnte das Feuer von der Feuerwehr Neu Arzl unter Einsatz von schwerem Atemschutz rasch gelöscht werden, noch bevor es sich auf die benachbarten Müllcontainer ausbreiten konnte.