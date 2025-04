Hegseth teilte Militärpläne in weiterem Chat

US-Präsident Donald Trump steht nach Angaben des Weißen Hauses weiterhin fest hinter Verteidigungsminister Pete Hegseth. Dieser geriet erneut in die Kritik, weil er Medienberichten zufolge Militärpläne in einem weiteren Gruppenchat über die App Signal auch mit seiner Ehefrau und anderen privat Personen geteilt haben soll. In dem privaten Chat habe der Politiker detaillierte Informationen über Angriffe im Jemen Mitte März verbreitet.