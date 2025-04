Weiterer Prozess um fragwürdigen Immo-Deal am Traunsee

In der Causa um einen fragwürdigen Grundstücksdeal am Traunsee, wegen dem bereits eine Immobilienmaklerin, zwei Grundstücksentwickler und zwei Anwälte wegen schweren Betrugs nicht rechtskräftig verurteilt worden sind, muss sich nun auch der Ehemann der Maklerin vor Gericht verantworten. Er soll als Tippgeber und Vermittler fungiert und bei der Provision, die eigentlich dem Arbeitgeber seiner Frau zugestanden wäre, mitkassiert haben.

Nicht mit auf der Anklagebank saß damals der Ehemann der Maklerin. Er muss sich nun vor Gericht verantworten. Die Anklage sieht seine Rolle in der des Tippgebers und des Vermittlers, der dafür gesorgt habe, dass die Immobilie keinem anderen Interessenten angeboten wurde. Zudem soll er von den drei Prozent Provision, die seine Frau an ihren damaligen Arbeitgeber abliefern hätte sollen, zwei Prozent selbst eingestreift haben, so der Vorwurf. Der Prozess startet am 29. April im Landesgericht Wels.