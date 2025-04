25-jähriger Kletterer am Wilden Kaiser bei Sturz ins Seil schwer verletzt

Ein Österreicher wurde auf einer Kletterroute am Wilden Kaiser am Ostersonntag schwer am Rumpf und Kopf verletzt. Der Mann war 23 Meter ins Seil gestürzt.

Ein 25-jähriger Österreicher war mit drei SeilpartnerInnen aus München am Sonntag in der Klettertour „Weiberwedda“ am Friedrichsturm im Gemeindegebiet von Ellmau unterwegs. Die vier gleichwertigen Partner bildeten zwei Zweierseilschaften. Die Standplätze in dieser Tour sind mit jeweils zwei Bohrhaken eingerichtet. Die Zwischensicherungen müssen teilweise selbst gelegt werden.