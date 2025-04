Führerschein weg, Auto weg: Zwei Raser auf der A12 von Polizei gestoppt

Ein 37-jähriger Raser wurde am späten Sonntagabend auf der Inntalautobahn (A12) mit massiv überhöhter Geschwindigkeit beobachtet. Die Übertretung erfolgte in Innsbruck in Fahrtrichtung Westen in einem 100-km/h-Abschnitt. Die Polizei bezifferte die gemessene Geschwindigkeit nicht, sie muss aber gemäß den Regelungen für eine Beschlagnahmung in diesem Fall mindestens 170 Stundenkilometer betragen haben.