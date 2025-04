Große Trauer um Franziskus: So reagiert die Welt auf den Tod des Papstes

Papst Franziskus ist am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben. Das hat der Vatikan am Vormittag offiziell bestätigt. Franziskus war im Februar und März wegen einer beidseitigen Lungenentzündung wochenlang im Krankenhaus behandelt worden, am Sonntag hatte er aber noch an der Ostermesse im Vatikan teilgenommen. Reaktionen und aktuelle Meldungen zum Tod des Papstes gibt es im Live-Blog: