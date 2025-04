Lesung in Lienz: Amira Ben Saoud präsentiert ihren Debütroman

Am Dienstag, 29. April, wird das Gasthaus Goldener Stern zur Literaturstube. Im Mittelpunkt steht der Roman „Schweben“.

Lienz – Amira Ben Saoud, eine renommierte Autorin und ehemalige Chefredakteurin des Popkulturmagazins The Gap, präsentiert mit „Schweben“ ihr Debütwerk. Der Roman entführt die Leser in eine abgeschottete Siedlung, wo Gewalt und Klimawandel der Vergangenheit angehören. In dieser surrealen Welt lebt eine Frau, die ihren eigenen Namen vergessen hat und ihr Geld damit verdient, andere Frauen zu imitieren – ein faszinierendes und zugleich bedrückendes Szenario. Gastgeber ist der Tyrolia Verlag.