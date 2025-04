Trump traf Osterhasen: „Easter Egg Roll“ im Weißen Haus

Ostertrubel am Weißen Haus und ein Pflichtauftritt der Trumps mit dem Osterhasen: Tausende Kinder und ihre Eltern haben am Ostermontag wieder im Garten des Weißen Hauses das traditionelle Fest „Easter Egg Roll“ gefeiert. Das „Ostereierrollen“ ist eine fast 150 Jahre alte Tradition: Familien werden an Ostern ins Weiße Haus eingeladen, und die Kinder rollen mit langen Löffeln in einem Wettlauf Eier über die Wiese.