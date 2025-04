Maschine war nicht abgeschaltet: 54-Jähriger bei Arbeiten in St. Johann schwer verletzt

Am Ostermontag wurde ein 46-Jähriger bei einem Arbeitsunfall in einem Betrieb in St. Johann in Tirol schwer verletzt. In einer Maschine hatte es eine Blockade gegeben, es bildete sich ein Rückstau des Materials. Der Österreicher wollte die Blockade beheben. Er und ein 24-jähriger Kollege meinten, die Maschine sei abgeschaltet.