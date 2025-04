Unbekannte Täter brachen in stillgelegtes Gebäude in St. Ulrich am Pillersee ein

St. Ulrich am Pillersee – Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 18. und Montag, den 21. April brachen bis dato unbekannte Täter, in ein stillgelegtes Betriebsgebäude in St. Ulrich am Pillersee ein, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Zudem verschafften sich die Täter laut Polizei auch Zugang zu einer benachbarten, ebenfalls stillgelegten Betriebsräumlichkeit, indem sie dort die Eingangstür aufbrachen.