Zirl – Zwischen dem 16. und 21. April wurde in Zirl ein E-Bike aus einem Kellerabteil gestohlen. Wie die Polizei am Dienstagmorgen berichtet, gelangten die Täter durch die unversperrte Tiefgarage in das Mehrparteienhaus und verschafften sich dann Zugang zum Abstellraum, indem sie die dortige Tür aufbrachen. Der Schaden für das Opfer liegt bei mehreren tausend Euro. (TT.com)