Gedenkausstellung in Umhausen: NS-Krankenmorde aus dem Ötztal

In Umhausen wird am 25. April bei der Kirche Maria Schnee eine Ausstellung eröffnet, die an die Opfer des nationalsozialistischen Krankenmordes erinnert. Zwölf Menschen aus dem Ötztal fielen diesem Verbrechen zum Opfer.

Umhausen – Die Ausstellung „Aus unserer Mitte“ beleuchtet die brutalen Verbrechen des NS-Regimes an psychisch, geistig und körperlich beeinträchtigten Menschen. Lange Zeit wurde dieses Kapitel der Geschichte verschwiegen, doch nun wird es in einer bleibenden Ausstellung thematisiert. Kurator Oliver Seifert, Historiker am Landeskrankenhaus Hall, hat sich intensiv mit der Geschichte des NS-Krankenmords auseinandergesetzt und präsentiert seine Forschungsergebnisse in Umhausen.