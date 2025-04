Entwarnung nach Atemnot und Helikopter-Transport für norwegische Königin Sonja

Norwegens Königshaus atmet auf: Königin Sonja (87) ist am Dienstag nach einer Nacht aus dem Krankenhaus entlassen worden. Erst im Jänner dieses Jahres hatte die Monarchin einen Herzschrittmacher erhalten.

Oslo – Königin Sonja von Norwegen (87) wurde nach einer Nacht im Krankenhaus wieder entlassen. Am Ostermontagabend hatte die Monarchin Atemprobleme und wurde daraufhin mit einem Rettungshubschrauber ins Rikshospitalet in Oslo gebracht. Ihr Zustand hat sich stabilisiert, sie konnte das Krankenhaus am Dienstag verlassen.