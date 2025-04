Von der Skihütte ins Krankenhaus: Sorge um Norwegens Königin Sonja

Oslo – Königin Sonja von Norwegen (87) ist mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Wie der norwegische Hof mitteilte, wurde die Königin aufgrund von Atembeschwerden ins Universitätskrankenhaus in Oslo eingeliefert. Dem Rundfunksender NRK zufolge kam Sonja am späten Montagabend im Krankenhaus an. Aus der Mitteilung des Hofes ging hervor, dass Sonja von der königlichen Ski- und Jagdhütte etwa 300 Kilometer nordwestlich von Oslo abgeholt wurde.