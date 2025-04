Tragisches Ende einer Bergtour: Alpinist auf der Köllenspitze tödlich verunglückt

Am Samstagfrüh brach ein 40-jähriger Deutscher aus Hessen zu einer Bergtour auf die Köllenspitze in Musau auf. Nachdem der Kontakt zu einer Bekannten abbrach, alarmierte diese die Polizei, die eine Suchaktion einleitete. Der Mann wurde schließlich am Sonntagnachmittag leblos unterhalb des Gipfels aufgefunden.