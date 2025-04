Kunst und Kultur hautnah: Ateliereröffnung in Silz

Die Tage der offenen Ateliers am 26. und 17. April, eine Initiative des Kulturnetz Tirol, laden zu einer Rundfahrt durch das Land ein. In Silz öffnet Ursula Beiler ihr Sommeratelier mit einem Kunstfest.

Silz – Die Künstlerin Ursula Beiler, die mit ihren „Grüß Göttin“-Tafeln in Tirol für Aufmerksamkeit sorgte, hat ihren „Alten Stadel“ in ein kreatives Sommeratelier verwandelt. Zu diesem besonderen Anlass hat sie befreundete Künstlerinnen und Künstler eingeladen, darunter die informelle Gruppe „Alpenweiber“ sowie den Gastkünstler Eugen Walser.

Ursula Beiler, die in Innsbruck aktuell eine Werkschau mit dem Titel „Reif für die Insel“ präsentiert, ist Bildhauerin und Performerin. Sie arbeitet mit Holz und anderen Materialien und setzt häufig ihren Körper, Feuer und Licht in Szene. In ihrem Atelier bieten sich spannende Einblicke in ihre kreative Welt.

Vier Künstler an einem Ort

Neben Beiler bringt Alexandra Stern ihre Werke nach Silz. Die Malerin, bekannt für ihre humorvollen und kritischen Darstellungen von Menschen in alltäglichen Situationen, zeigt kleine Objekte und Installationen im Garten des Ateliers. Jessie Pitt, ebenfalls Teil der Ausstellung, präsentiert großformatige Bergbilder aus ihrer Serie „Glaciers“. Ihre Malerei, die auf loser Leinwand die Fragilität und Veränderung der Bergwelt thematisiert, wird in der natürlichen Umgebung des Gartens in Szene gesetzt.

Eugen Walser, ein Künstler, der sich mit digitalen Collagen und Themen wie Gender und Kultur beschäftigt, ergänzt das Kunstfest. Walser, der sich auch wissenschaftlich mit Menschenrechten und Gesellschaft auseinandersetzt, ist ein Gast der „Alpenweiber“.