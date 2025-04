Neunjähriger nach Skiunfall in der Schlick verletzt: Polizei sucht beteiligte Snowboarderin

Fulpmes – Am Samstag ereignete sich im Skigebiet Schlick 2000 in Fulpmes ein Skiunfall zwischen einem neunjährigen Deutschen und einer bis dato unbekannten Snowboarderin. Der Zusammenstoß fand laut Polizei auf der Piste 1 im Bereich der Zirmachalm statt. Kurz nach der Kollision gaben beide Beteiligten an, unverletzt zu sein.