SPÖ-Tirol-Tour in Schwaz: Dialog mit der Bevölkerung stand im Mittelpunkt

Die SPÖ Tirol setzt auf direkte Begegnungen und Dialog mit den Bürgern. Der vierte Tour-Stopp in Schwaz brachte Landesparteichef Philip Wohlgemuth und sein Team in den Bezirk, um die Vision für Tirol zu diskutieren und weiterzuentwickeln.

Schwaz – Mit dem Slogan „Wir schaffen Zukunft. Mit dir, mit uns, für Tirol“ tourt der Tiroler SPÖ-Chef und Landeshauptmann-Stellvertreter Philip Wohlgemuth durch das Bundesland. Ziel ist es, in allen neun Bezirken den direkten Austausch mit der Bevölkerung zu suchen. Wohlgemuth betont: „Als Tiroler Sozialdemokratie haben wir eine klare Vision, wie die Zukunft in Tirol aussehen soll. Diese Vision setzen wir nicht nur Tag für Tag in der Landesregierung um, sondern wollen wir auch mit den Tirolerinnen und Tirolern diskutieren und weiterentwickeln.“