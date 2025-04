„Einfach sensationell“: So rockten Veteranen von 1995 die Osttiroler Band Battle 2025

Lienz – Und so hat alles begonnen: Am Ostersonntag vor 30 Jahren, genau am 16. April 1995, veranstaltete der Lienzer Verein Ummi Gummi in der damaligen Versteigerungshalle, unter Mitwirkung von elf heimischen Musikbands, die „Osttiroler Bandbattle 1995“. Teilnehmende Bands von damals waren es auch, die die Idee befeuerten, dieses 30-jährige Jubiläum standesgemäß in einer Neuauflage, der „Osttiroler Bandbattle 2025“, abzufeiern. Und so geschah es auch zu Ostern 2025 in der Nachfolgelocation der Versteigerungshalle, der RGO-Arena in Lienz.