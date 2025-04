23-Jähriger in Scheffau unter Baum eingeklemmt: Mutter schlug Alarm

Unter Baumstämmen wurde am Dienstagmittag ein 23-Jähriger in Scheffau eingeklemmt. Der Mann hatte – in kompletter Schutzausrüstung – in unwegsamen Gelände Bäume gefällt, als er von zwei Stämmen erfasst und eingeklemmt wurde. „Gegen 11.30 Uhr ging seine Mutter nachschauen und rief nach ihm, wobei er durch Hilferufe auf sich aufmerksam machen konnte“, berichtet die Polizei. Die Frau setzte sofort einen Notruf ab.