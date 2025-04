24-Jähriger in Scheffau unter Baum eingeklemmt: Mutter schlug Alarm

Unter Baumstämmen wurde am Dienstagmittag ein 24-Jähriger in Scheffau eingeklemmt. Der Mann hatte – in kompletter Schutzausrüstung – in unwegsamen Gelände Bäume gefällt, als er von einem Stamm erfasst wurde. Laut Polizei rief er nach seiner Mutter, die ihn dann auch fand. Die Frau setzte sofort einen Notruf ab.