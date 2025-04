Zum Tag der Erde: Schwarzenegger ruft zu Workouts für Klimaschutz auf

Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger ruft am heutigen Earth Day dazu auf, mit Workouts unter dem Motto „Pump for the Planet“ in den sozialen Medien ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.

Die Kampagne läuft bis zum „Austrian World Summit“ am 3. Juni. „Es ist Zeit, den Stillstand durch Tatkraft zu ersetzen und unsere Frustration endlich in Energie für Veränderung zu verwandeln“, teilte der kalifornische Ex-Gouverneur in einer Aussendung mit.

Umweltschutz mit prominenter Unterstützung

Schwarzenegger lädt alle dazu ein, unter dem Hashtag #PumpForThePlanet eigene Workout-Fotos und Videos aufzunehmen. In den Social Media zeigten bereits Personen, wie körperliche Aktivität, Gesundheit und Gewohnheitsänderungen mit Umwelt- und Klimaschutz einhergehen können: Mit dem Fahrrad oder den Öffis in die Arbeit, gemeinsam Müll sammeln oder auf eine wiederverwendbare Trinkflasche umsteigen, seien Beispiele dafür. Prominente wie die Musiker Giovanni Zarrella und The BossHoss, die Schauspielerinnen und Schauspieler Valerie Huber, Barbara Meier, Hans Sigl sowie Ralf Möller oder Ex-Skistar Elisabeth Görgl beteiligten sich.