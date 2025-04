Geheimdienst-Chef packt aus: Neue Vorwürfe gegen Israels Premier Netanjahu

Tel Aviv, Gaza – Der Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes, Ronen Bar, hat in dem seit Wochen andauernden Konflikt mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nun schwere Vorwürfe gegen den Regierungschef erhoben. Netanjahu habe von ihm persönliche Loyalität verlangt, zitierte die Zeitung The Times of Israel aus einer eidesstattlichen Erklärung, die der Leiter des Inlandsnachrichtendienstes Schin Bet bei Gericht eingereicht hatte. Der Ministerpräsident habe gefordert, dass Bar im Falle einer Verfassungskrise ihm gehorche und nicht dem Obersten Gericht. Er wies zudem Netanjahus Vorwurf zurück, er habe bereits kurz vor dem Massaker der islamistischen Hamas am 7. Oktober 2023 von dem bevorstehenden Angriff gewusst und es versäumt, den Ministerpräsidenten rechtzeitig zu warnen.