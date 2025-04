Einmal gab es schon einen Papst aus Österreich – oder doch nicht?

Der heute emeritierte Wiener Erzbischof, Kardinal Christoph Schönborn, galt vor 20 Jahren als „papabile“, als Anwärter auf die Nachfolge des 2005 verstorbenen Papstes Johannes Paul II. und noch mehr 2013 nach dem Rücktritt von Papst Benedikt XVI. Es kam aber der spätere Papst Franziskus zum Zug. Nach dessen Tod am Ostermontag spielt Schönborn beim anstehenden Konklave nur mehr am Rande eine Rolle.

Brunos Vater, Otto von Wormsgau, wurde erst 978 mit 30 Jahren Herzog von Kärnten, so dass auch ein Geburtsort Brunos in Deutschland nicht unwahrscheinlich erscheint. Otto könnte sich mit seiner Frau Judith von Bayern allerdings schon vor der Geburt Brunos im Kärntner Herzogtum niedergelassen haben.

Mit weniger als 30 Jahren starb Gregor V. – an einer Vergiftung, wie es zunächst hieß. Nach neuesten Forschungen dürfte er jedoch der Malaria erlegen sein. Ein weiterer Papst aus dem österreichisch-bayerischen Raum war Poppo, Bischof von Brixen, der spätere Papst Damasus II. Auch er wurde nach nur 23 Tagen als Papst 1048 Opfer der Malaria. Geboren wurde er der Legende nach in Pildenau bei Ering, das heute in Deutschland nahe der Grenze zu Oberösterreich (Inntal) liegt. Übrigens: Geboren wurde auch Schönborn nicht in Österreich, sondern in Böhmen. (APA)