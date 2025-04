Meinl-Reisinger besucht die Slowakei

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) stattet ihrem slowakischen Amtskollegen Juraj Blanár am Mittwoch einen Arbeitsbesuch in Bratislava ab. Neben den bilateralen Beziehungen werden der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der Westbalkan und die aktuelle Lage im Nahen Osten im Fokus stehen, teilte das Außenministerium mit. Eine gemeinsame Pressekonferenz ist am Nachmittag anberaumt.