Meinl-Reisinger zu Ficos Reise nach Moskau kritisch

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat die geplante Reise des slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico zur Siegesparade nach Moskau zwar nicht direkt kritisiert. Sie sagte in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem slowakischen Amtskollegen Juraj Blanár am Mittwoch aber, dass sich Österreich "nicht zu einem Instrument machen lassen" werde, das der russische Präsident Wladimir Putin "für seine Zwecke zu nutzen versucht".

Kallas hatte die Staats- und Regierungschefs von EU-Ländern und Beitrittskandidaten vor einer Teilnahme an der Siegesparade auf dem Roten Platz gewarnt. Die EU werde dies angesichts des groß angelegten russischen Kriegs in der Ukraine nicht als Bagatelle betrachten, hatte sie gesagt. Außer Fico haben u.a. der serbische Präsident Aleksandar Vučić und der Präsident des serbischen Landesteils von Bosnien, Milorad Dodik, ihre Teilnahme an den Feierlichkeiten angekündigt.