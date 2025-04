Beratungen über Frieden in der Ukraine am Mittwoch in London

Außenminister und Sicherheitsberater der USA, mehrerer europäischer Verbündeter sowie der Ukraine wollen an diesem Mittwoch in London ihre Beratungen über eine Beendigung des russischen Angriffskriegs fortsetzen. Wie britische und US-amerikanische Medien berichteten, sollen auch die US-Sondergesandten Steve Witkoff und Keith Kellogg an dem Treffen teilnehmen. Gastgeber ist der britische Außenminister David Lammy.

US-Außenminister Marco Rubio wird indes nicht an den Gesprächen in London teilnehmen. Das teilte Außenministeriumssprecherin Tammy Bruce mit, nachdem sie zuvor Rubios Teilnahme an der Reise nach London angekündigt hatte. Bruce erklärte, dass die Gespräche dennoch wie geplant stattfinden werden.

In der vergangenen Woche gab es bereits ein solches Treffen in Paris. US-Präsident Donald Trump und Rubio hatten danach gedroht, Washington könnte seine Bemühungen um einen Frieden einstellen, sollte es nicht bald zu einer Einigung kommen. Unter Trump haben die USA einen scharfen Kurswechsel vollzogen und sind nicht mehr bereit, die Ukraine langfristig bei ihrem Abwehrkampf gegen die russische Invasion zu unterstützen. Washington übt vor allem Druck auf Kiew aus, um einen schnellen Frieden zu erreichen.