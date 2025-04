Gaza: Israelische Angriffe töten mindestens 20 Menschen

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind am Mittwoch nach palästinensischen Angaben mindestens 20 Menschen gestorben. Zehn Tote wurden nach der Bombardierung einer Schule in Gaza-Stadt geborgen. In dem Gebäude hatten vertriebene Familien Schutz gesucht. Zehn weitere Personen wurden nach Angaben palästinensischer Mediziner bei anderen Angriffen getötet. Zeitgleich wehrten die israelischen Luftstreitkräfte erneut einen Raketenangriff aus dem Jemen ab.

Bei dem Angriff auf die Schule im Gazastreifen gingen auch Zelte auf dem Gelände in Flammen auf. "Wir schliefen und plötzlich explodierte etwas, wir sahen uns um und fanden die ganze Schule in Flammen, die Zelte hier und dort brannten, alles stand in Flammen", sagte die Augenzeugin Umm Mohammed Al-Hwaiti laut Reuters. "Die Menschen schrien und Männer trugen Menschen, verkohlte Menschen, verkohlte Kinder." Noch mehrere Stunden nach dem Luftangriff brannten Teile des Mobiliars. Von israelischer Seite gab es zu den Darstellungen zunächst keine Stellungnahme.

Ebenfalls in Gaza-Stadt wurde nach Angaben der Gesundheitsbehörde im von der Hamas beherrschten Gazastreifen das Kinderkrankenhaus Durra von einer Rakete getroffen. Dadurch sei die Intensivstation schwer beschädigt worden, außerdem sei die für die Stromversorgung des Krankenhauses wichtige Solaranlage auf dem Dach zerstört worden. Tote habe es bei diesem Angriff nicht gegeben.

Eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete habe in der nordisraelischen Stadt Haifa sowie in weiteren Orten im Norden Israels Luftalarm ausgelöst, teilte die israelische Armee in der Nacht auf Mittwoch mit. Die Rakete sei "wahrscheinlich erfolgreich abgefangen" worden, hieß es im Onlinedienst Telegram. Die Houthis äußerten sich zunächst nicht zu dem Raketenangriff. Die pro-iranische Miliz, die weite Teile des Jemen kontrolliert, hatte sich erst vor knapp eineinhalb Wochen zu Angriffen mit zwei ballistische Raketen auf Israel bekannt.

Während der Waffenruhe im Gaza-Krieg von Mitte Jänner und Mitte März hatten die jemenitischen Houthi-Rebellen die Angriffe ausgesetzt. Nachdem die israelische Armee ihre Angriffe gegen die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen am 18. März wieder aufgenommen hatte, begann der Beschuss aus dem Jemen jedoch von Neuem.

Seit dem Bruch des Waffenstillstands am 18. März durch Israel sind nach palästinensischen Angaben über 1.600 Einwohner des Küstenstreifens getötet worden. Erklärtes Ziel der israelischen Regierung ist es, den Druck auf die Hamas für eine Freilassung der in ihrer Gewalt verbliebenen israelischen Geiseln zu erhöhen. Nach Angaben der israelischen Armee befinden sich noch 24 lebende Geiseln in der Gewalt der Hamas, 34 weitere Geiseln sind demnach bereits tot.

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat am Mittwoch die radikalislamische Hamas zur Freilassung der verbliebenen israelischen Geiseln im Gazastreifen aufgefordert. "Unser Volk zahlt den Preis (für die Geiselnahme), nicht Israel. (...) Lasst sie einfach frei", erklärte Abbas laut AFP bei einem Treffen in Ramallah. Mit den Geiseln liefere die Hamas Israel lediglich einen Vorwand, "um seine Verbrechen im Gazastreifen zu begehen".

Die Hamas hatte den Krieg im Gazastreifen mit ihrem beispiellosen Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelöst. Die Houthis hatten daraufhin regelmäßig Raketenangriffe auf Israel verübt. Sie greifen seit Beginn des Gaza-Krieges zudem immer wieder Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden sowie Ziele in Israel mit Drohnen und Raketen an - nach eigenen Angaben "aus Solidarität mit den Palästinensern" im Gazastreifen.