Israel: Armee meldet Abwehr von Raketenangriff aus dem Jemen

In Israel haben die Luftstreitkräfte erneut einen Raketenangriff aus dem Jemen abgewehrt. Eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete habe in der nordisraelischen Stadt Haifa sowie in weiteren Orten im Norden Israels Luftalarm ausgelöst, teilte die israelische Armee in der Nacht auf Mittwoch mit. Die Rakete sei "wahrscheinlich erfolgreich abgefangen" worden, hieß es im Onlinedienst Telegram.