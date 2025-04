Erneut Verletzte nach russischem Drohnenangriff auf Odessa

Russland hat die Ukraine in der Nacht auf Mittwoch erneut massiv mit Drohnen angegriffen. Dabei wurden im Osten und Süden sowie in der Landesmitte zivile Infrastrukturen und Unternehmen beschädigt, wie ukrainische Beamte laut Nachrichtenagentur Reuters in der Früh mitteilten. Zwei Menschen seien in der Region rund um die Schwarzmeerhafenstadt Odessa verletzt worden, hieß es weiter.