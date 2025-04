Werden Medikamente teurer? Novartis und Sanofi wollen höhere Arzneimittelpreise

Basel, Paris – Die Pharmakonzerne Novartis und Sanofi fordern höhere Arzneimittelpreise in Europa. Zwar seien einige der wichtigsten Biopharmaunternehmen der Welt in Europa ansässig, doch diese Position sei wegen der US-Zölle in Gefahr, hieß es in einem am Mittwoch in der Financial Times veröffentlichten offenen Brief von Novartis-Chef Vas Narasimhan und Sanofi-CEO Paul Hudson.