Innovation aus Europa: Tiroler Tech-Unternehmen von EU-Kommission gekürt

Das Start-up aus Innsbruck konnte sich in einem dreistufigen Auswahlverfahren durchsetzen. Nur 20 Projekte aus ganz Europa schafften es in das renommierte Förderprojekt.

Diese Lösung für ein Problem, das in Zukunft immer mehr Menschen betreffen dürfte, hat nun auch die EU-Kommission überzeugt: In einem dreistufigen Verfahren konnte sich Charonium durchsetzen und wurde als eines von 20 Unternehmen in die Europäische „Blockchain Sandbox“ aufgenommen. Dieses Förderprojekt unterstützt europäische Start-ups, die mit Blockchains einen Mehrwert für die Gesellschaft bilden. Diese können sich so gezielt mit JuristInnen, ExpertInnen und ReguliererInnen in der EU vernetzen.