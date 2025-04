Sound an, Kamera läuft: Musikvideos für die Goldene Schindel 2025 einreichen

Es ist wieder so weit: Auch dieses Jahr wird in Innsbruck die Goldene Schindel für das beste Musikvideo vergeben. Die Einreichfrist läuft und auch die ersten Programmhighlights des Festivals sind fixiert.

Innsbruck – Die Hochzeiten des Senders MTV sind zwar vorbei, Musikvideos sind aber längst zu einer Kunstform avanciert, der auch die hiesige Kulturszene Tribut zollt – allen voran der Verein Legends of Rock (LoR), der im Herbst eine Auszeichnung ganz im Stile der Alpenhauptstadt vergeben wird: Bereits zum dritten Mal die Goldenen Schindeln in den Kategorien international, österreichisch, tirolerisch und „Wooden Schindel“ verliehen (Letztere ist unabhängig von Herkunft oder Genre).

Das Festival, in dessen Rahmen die Preise vergeben werden, startet am 12. September um 17 Uhr mit einer Eröffnungsfeier am Goldenen Dachl in Innsbruck. Der krönende Abschluss, die Große Gala, findet dann am 18. Oktober im Metropol Kino statt, das Abschlusskonzert tags darauf in der Spitalskirche. (TT)