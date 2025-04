Beim Kufsteiner Final-Debüt gab sich Tischtennis-Favorit Linz Froschberg keine Blöße

Durch den klaren 4:0-Sieg bei den erstmals im Finale stehenden Tischtennis-Damen der SU Sparkasse Kufstein um die Mexikanerin Arantxa Cossio gewann Serienmeister Linz AG Froschberg am Dienstagabend mit Thailand-Star Suthasini Sawettabut in der Kufstein Arena zum zehnten Mal in Serie den Bundesliga-Titel. Zuvor hatten sich die Oberösterreicherinnen bereits den Cup-Titel gesichert.