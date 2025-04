Schauspiel-Ikone Waltraut Haas mit 97 Jahren verstorben

Wien – Waltraut Haas ist am Mittwoch in den frühen Morgenstunden mit 97 Jahren in Wien verstorben. „Trotz aller unendlicher Trauer sind wir dankbar, dass sie so ein langes Leben hatte, so vielen Menschen Freude bereiten konnte und auch bis zuletzt in verhältnismäßig guter körperlicher Verfassung war“, teilte ihre Familie mit.