Vom Schwarzwald über Brasilien direkt zu Gott: Seltene Priesterweihe in Silz

Am kommenden Sonntag, dem 27. April, wird Bruder Emmanuel Sauer in der Pfarrkirche Silz feierlich zum Priester geweiht.

„In meiner Familie wurde der Glaube in schöner und fröhlicher Weise gelebt, sodass er für mich nichts Einengendes oder Langweiliges hatte", sagt Bruder Emmanuel Sauer. Der 30-Jährige, der Mitglied des Ordens der Regularkanoniker vom Heiligen Kreuz ist, steht vor einem bedeutenden Schritt in seiner religiösen Laufbahn. Am Sonntag empfängt er in der Pfarrkirche Silz von Bischof Hermann Glettler die Pristerweihe.